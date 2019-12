Nella vita i debutti non finiscono mai e così è stato per Antonella Clerici popolare e apprezzata presentatrice “esordiente” allo Zecchino d’Oro. “E’ stata un’esperienza bellissima – ha detto la conduttrice di Sanremo di qualche anno fa – che rifarei subito. Sapevo che il mondo dei bambini è il mio mondo, un mondo che mi appartiene e mi sono sentita molto a mio agio”.

Antonella ha condotto tutti gli appuntamenti dell’edizione numero 62 dello Zecchino d’Oro e per la serata finale ha avuto un partner d’eccezione come Carlo Conti direttore artistico per il terzo anno consecutivo. Insieme hanno proclamato la canzone vincitrice di quest’anno “Acca” interpretata da Rita Longordo, 8 anni di Sanremo e scritta da Flavio Careddu e Irenne Menne con musica di Alessandro Visintainer.

Ed il più famoso festival musicale per l’infanzia è stato proposto (novità assoluta) in diretta in prima serata su Rai1 segno dell’interesse e del fascino sempre più trasversale dello Zecchino. “La presenza dei bambini – ha spiegato ancora Antonella Clerici – rende intramontabile la manifestazione anche perché i bambini sono così come sono e questa verità passa”.

Ma tra tante canzoni che hanno fatto la storia dello Zecchino d’Oro qual è quella più collegata all’infanzia di Antonella? “Direi tantissime come ad esempio “Il cane capellone” che cantavo sempre quando ero piccolina e poi “La nuvola bianca e la nuvola nera”, “44 gatti”.

Lo scorso novembre Rai1 ha proposto con successo la fiction “I ragazzi dello Zecchino d’oro” dedicato alla nascita del piccolo coro dell’Antoniano con l’attrice Matilde De Angelis nel ruolo dell’indimenticabile Mariele Ventre. “Il mondo dell’Antoniano – ha aggiunto Antonella – è un mondo magico dove si fa del bene con i frati e con la musica che fa sempre sognare tanti bambini”.

Ed anche durante la serata conclusiva ampio spazio è stato dedicato alla campagna “Operazione Pane”, la campagna che aiuta 14 mense francescane in Italia e una ad Aleppo, in Siria.

Emilio Buttaro