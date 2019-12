Governo: Zingaretti, dopo manovra nuova agenda 2020

(ANSA) – ROMA, 9 DIC – Chiudiamo bene la manovra economica. Poi, con il Presidente Conte, lavoriamo ad una nuova Agenda 2020 per riaccendere i motori dell’economia, per creare lavoro, per sostenere la rivoluzione verde, per rilanciare gli investimenti, per semplificare lo Stato, per sostenere la rivoluzione digitale, per le infrastrutture utili, per investire su scuola, università e sapere. Alleanza vuol dire condivisione e avere a cuore gli interessi dell’Italia”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti