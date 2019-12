++ Conte, un orgoglio giocarcela col Barca all’ultima ++

(ANSA) – MILANO, 09 DIC – ”E’ una partita importante anche perché ci giochiamo il passaggio del turno. Ci giochiamo la qualificazione in Champions. Se riavvolgiamo il nastro, quando ci sono stati i sorteggi si è parlato di un girone molto difficile. Il fatto di essere arrivati all’ultima giornata, con la possibilità di giocarci la qualificazione in casa contro il Barcellona ci deve dare grande orgoglio”: lo dice il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Barcellona, partita decisiva per la qualificazione agli ottavi dei nerazzurri. (ANSA).