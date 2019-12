Comuni si danno alla gentilezza, 1/a panchina a Quincinetto

(ANSA) – TORINO, 9 DIC – Quincinetto si dà alla gentilezza e installa la prima panchina viola. Il Comune, su iniziativa dell’assessorato alla gentilezza, è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Cor et Amor, che coordina la rete nazionale degli assessori alla Gentilezza. Il viola è stato scelto dall’assessora Erina Patti come “colore della gentilezza” perché a livello psichico rappresenta il colore della trasformazione e della ricerca costante di un nuovo stato e di nuovi equilibri. L’azione, in nome delle buone maniere e del rispetto reciproco, è stata condivisa con tutti gli attuali 71 assessori con delega alla gentilezza nominati in Italia. L’auspicio dell’associazione Cor et Amor è che la panchina della gentilezza possa essere riproposta in tanti altri Comuni italiani.(ANSA).