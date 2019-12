(ANSA) – ROMA, 9 DIC – “Non ci sono segni di vita” sull’isola Whakaari dove è eruttato il vulcano. Lo riferisce la polizia neozelandese in un comunicato, citato dai media locali, aggiungendo di ritenere che le persone che potevano essere recuperate ancora in vita sono già state tratte in salvo. Un elicottero della polizia e un aereo militare hanno effettuato voli di ricognizione sull’isola. “In base alle informazioni che abbiamo, non crediamo ci sia alcun sopravvissuto”. Il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, è di 5 morti.