Alitalia: Leogrande studia le carte, sciopero venerdì

ROMA. – Inizia nel bel mezzo della protesta sindacale la stagione del nuovo commissario unico di Alitalia Giuseppe Leogrande. In attesa della formalizzazione della nomina e di un primo confronto con il ministro dello sviluppo económico Stefano Patuanelli, che potrebbe tenersi già domani, resta alta la preoccupazione dei sindacati, che confermano lo sciopero di 24 ore di tutto il trasporto aereo di venerdì, per denunciare tra le altre cose il perdurare della crisi di Alitalia.

Per evitare i possibili disagi, la compagnia ha già cancellato 315 voli solo nella giornata del 13 (una quarantina i voli annullati nella serata del 12 e nella mattinata del 14) e attivato un piano straordinario per riproteggere i passeggeri (la metà dei passeggeri, stima la compagnia, viaggerà nella stessa giornata del 13).

“Per Alitalia rigettiamo ogni ipotesi di spezzatino delle attività, occorre un piano industriale di vero rilancio che garantisca investimenti e crescita, senza impatti sul fronte lavoro”, mettono in chiaro Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, che hanno proclamato unitariamente lo sciopero anche per chiedere “una riforma del comparto che intervenga nella concorrenza tra imprese, per norme specifiche contro il dumping contrattuale e per il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà di settore”.

Proprio sul Fondo, che garantisce l’integrazione degli ammortizzatori sociali e che scadrà il 31 dicembre, cresce il pressing dei sindacati, che hanno scritto anche una lettera ai ministri del lavoro Catalfo, dell’economia Gualtieri, dello sviluppo Patuanelli e dei trasporti De Micheli per chiedere di renderne strutturale il finanziamento: il quadro già di crisi del settore, infatti, spiegano, “è aggravato dalle circostanze che stanno interessando Alitalia”.

La compagnia ha già 1.075 lavoratori in cigs, cassa che scadrà il 31 gennaio e che i commissari uscenti hanno chiesto di prorogare fino al 23 marzo 2020 per complessivi 1.180 dipendenti.

Al rifinanziamento del fondo sono legate anche le misure di efficientamento che dovrà avviare il super commissario, il cui intervento, in attesa di capire se ci saranno esuberi (le indiscrezioni indicano almeno 2.500 persone), dovrebbe prevedere almeno dei prepensionamenti.

Sul tavolo di Leogrande, c’è anche la stesura del nuovo bando per la vendita della compagnia, da completare entro il 31 maggio 2020 (ma che potrebbe richiedere tempo anche fino a settembre). Processo che verrà gestito grazie all’ultimo prestito ponte (la tranche da 400 milioni) su cui il Governo è in stretto contatto con Bruxelles, assicura Patuanelli, ribadendo al Financial Times il suo ottimismo sul destino della compagnia: “Se pensassi che Alitalia non avesse speranze e che sarà sempre un malato terminale, sarei il primo a staccare la spina”.

Al titolare del Mise, intanto, tornano a chiedere con urgenza “la ripresa di un confronto” i sindacati, che porteranno la mobilitazione del trasporto aereo in piazza già domani, aderendo alla mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Roma.

(di Enrica Piovan/ANSA)