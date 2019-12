LONDRA, 9 DIC – Doveva essere il giorno dell’assalto di Boris Johnson al “muro rosso” dei collegi dell’Inghilterra centro-settentrionale storicamente laburisti ma in prevalenza euroscettici e che si sentono ora scaricati dalla svolta del Labour di Jeremy Corbyn su un referendum bis sulla Brexit.

Il giorno del possibile colpo da ko, nella sfida verso l’obiettivo vero del favoritissimo premier Tory nell’imminenza dalle elezioni britanniche del 12 dicembre: una maggioranza assoluta di seggi sicura alla prossima Camera dei Comuni.

E invece è stato il giorno dello scivolone di BoJo, pescato a ignorare – per stizza o distrazione – l’immagine di un bambino malato di 4 anni abbandonato come un homeless in miniatura in una corsia d’ospedale e divenuto simbolo della malasanità del Regno.

Una gaffe, che forse è più di una gaffe, cui l’inquilino di Downing Street e i suoi ministri hanno provato a porre riparo in tutti i modi, quando si son accorti del danno fatto alla loro campagna. Ma della quale non è stato più possibile cancellare la macchia.

E che segna sicuramente a caratteri neri le ultime 24 ore del premier, offrendo il fianco al Labour corbyniniano – chissà con quali possibili conseguenze alle urne – che del resto della difesa del sistema sanitario nazionale (Nhs) creato nel dopoguerra dal governo delle nazionalizzazioni di Clement Attlee, il laburista capace di sfrattare niente meno che Winston Churchill da Downing Street, ha fatto un proprio cavallo di battaglia.

Come della denuncia delle politiche conservatrici d’austerità, dei tagli al welfare o della temuta apertura a interessi privati delle corporation Usa negli ospedali del Regno, sulla scia dell’accordo di libero scambio privilegiato post Brexit che Johnson intende negoziare con Donald Trump.

La vicenda in sé si è consumata in pochi secondi durante una tappa nello Yorkshire del frenetico tour di Boris. Concentrato a cercare di additare Corbyn come “un traditore” della Brexit di fronte alla working class spaventata da temi come quello dell’immigrazione nella semi-abbandonata Inghilterra postindustriale del profondo nord, il primo ministro ha reagito con un gesto irridente al giornalista di Itv John Pike che lo incalzava invece sulla crisi della sanità pubblica.

E gli mostrava una foto – memorizzata sul telefonino e già pubblicata dal Mirror – del piccolo Jack Williment-Barr ricoverato per una sospetta polmonite a Leeds, ma sistemato in mancanza di letti per terra su una pila di cappotti.

Telefonino che BoJo ha a un tratto strappato di mano a Pike e s’è messo in tasca, rifiutando platealmente di guardarlo. Solo più tardi, quando l’episodio è venuto fuori sui media, sono arrivate le scuse – rivolte in particolare alla famiglia del bambino – e qualche parola d’umana comprensione per quell’immagine definita “terribile”. Troppo tardi.

Le reazioni disgustate di tutti i partiti di opposizione, ma anche di attivisti e commentatori indipendenti non si sono fatte attendere. Il comportamento del capo del governo è stato bollato come “una totale vergogna” dalla ministra ombra della Sanità, Angela Rayner, e da altri laburisti.

Mentre Corbyn in persona lo ha denunciato come l’ennesima rivelazione involontaria della “sprezzante noncuranza” d’un tipico rampollo delle elite del Regno verso i poveri e i più vulnerabili.

A fare le spese della polemica, in serata, è stato poi il ministro della Sanità, Matt Hancock, uno dei volti più moderati del governo Johnson, spedito in fretta e furia a Leeds a visitare Jack. Ma accolto dal gelo in ospedale e, fuori, dalla contestazione aperta di un drappello di simpatizzanti del Labour.

Contro uno dei quali un componente del suo staff è arrivato alla fine quasi allo scontro fisico: degno coronamento di una giornata da flop.

(di Alessandro Logroscino/ANSA)’