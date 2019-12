MILANO. Sarà pure senza Messi, Piquè, Sergi Roberto (lasciati a riposo) e con Semedo, Jordi Alba, Arthur e Dembelé infortunati, ma il Barcellona non scenderà in campo a San Siro con il ruolo della vittima sacrificale o stendendo tappeti rossi.

Per l’Inter è la partita della vita in Champions, una gara senza domani, ma il club catalano – con un fatturato che sfiora il miliardo di euro e un brand globale – non può permettersi di fare brutte figure in campo internazionale.

L’assenza di Messi fa rumore ma Ernesto Valverde la spiega con poche parole e rispedendo al mittente ogni tipo di polémica sulla paternità di questa scelta: “E’ un giocatore determinante ma deve riposare. Ho deciso io di non portarlo a Milano, giochiamo comunque in undici”. L’Inter così rimarrà una delle poche squadre a non aver subito una rete dal sei volte Pallone d’Oro, reduce da una tripletta in campionato.

Valverde si aspetta “la migliore Inter” ma è consapevole che i tanti infortuni tolgono diverse possibilità alla formazione di Antonio Conte ma annuncia un atteggiamento attento, con l’obiettivo dichiarato di prendere altri tre punti.

“Negli scorsi anni siamo arrivati all’ultima giornata con la qualificazione già in tasca e il nostro avversario si è sempre giocato qualcosa ma non abbiamo mai perso queste partite. Abbiamo degli obblighi, siamo il Barcellona. Tutti ci chiedono sempre il massimo e faremo lo stesso domani. Noi siamo già primi, loro si giocano la qualificazione ma il nostro obiettivo non cambia: siamo qui per vincere. L’anno scorso non ci siamo riusciti qui a San Siro, speriamo di riuscirci quest’anno. All’andata contro di noi hanno fatto una grande gara”.

Occhi puntati naturalmente su Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona – consigliato dall’amico Messi -. La clausola da 111 milioni di euro è chiacchierata dalle voci di mercato e Valverde si lascia andare ad una lusinga che ne tradisce la considerazione: “È un grande attaccante, rapido e potente, ma è diverso da Suarez”.

Poi corregge il tiro: “Non parlo però dei giocatori che non sono del Barcellona, specie di quelli che affrontiamo domani”. Senza Messi in campo ma con Griezmann e Suarez pronti a rubare la scena.