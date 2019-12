Giovanni Allevi: “Dobbiamo imparare dai bambini”

“Il fascino dello Zecchino d’Oro è lo stupore incantato dei bambini così come la loro tranquillità davanti a una grande platea televisiva”. Così Giovanni Allevi, compositore, pianista e direttore d’orchestra in occasione della finale del Festival di canzoni per l’infanzia. “Per i bimbi – ha spiegato ancora al nostro giornale – la musica è un gioco e noi dobbiamo imparare da loro”.

Nelle scorse settimane è uscito il suo ultimo lavoro intitolato “Hope” dedicato ai suoni di Natale. “Con questo album di musica sacra vorrei regalare un po’ di speranza. Sarebbe bello portare la musica verso l’alto, in un periodo così cupo immaginando un futuro più bello”.

Infine ancora una battuta sulle canzoni dello Zecchino d’Oro che hanno accompagnato diverse generazioni. “La mia preferita? Amo particolarmente un brano del 1991 che ascoltavo mentre facevo le guardie durante il servizio militare e si chiama ‘Il corsaro nero va in pensione” è una canzone che mi faceva sognare mondi lontani.

Video Intervista di Emilio Buttaro