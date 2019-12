Mes:Paragone,stravolto programma M5s,voterò no a risoluzione

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Stiamo stravolgendo il nostro programma elettorale, al 90% il mio voto alla risoluzione sul Mes sarà negativo”. Così il senatore M5s Gianluigi Paragone parlando in Transatlantico della risoluzione sul fondo salva Stati che sarà votata domani. “Non si può dire che si fa solo ‘un pochino di Mes’ e non tutto. Se anche il Movimento decide di stare da quella parte, significa che ha deciso di diventare europeista – ha aggiunto – Ma non siamo arrivati in Parlamento in questo modo, l’abbiamo fatto sulla base di un programma elettorale. Io non mi sono mai sognato di dire che avrei migliorato il Mes”. E ha concluso: “Poi qualcuno si chiede perché perdiamo voti..Perché stanno cambiando idea progressivamente”.