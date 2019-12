(ANSA) – FIRENZE, 10 DIC – Ubriaco, ha iniziato a picchiare la compagna mentre lei suonava il campanello della stazione dei carabinieri per chiedere aiuto. Per questo un 27enne è stato arrestato dai militari per maltrattamenti in famiglia. L’episodio è accaduto davanti alla stazione dei carabinieri di Firenze Uffizi, nel centro cittadino. Secondo quanto appreso la donna, una 45enne di origine sudamericana, avrebbe raccontato di essere vittima di maltrattamenti da parte dell’uomo, originario del Marocco, da oltre un anno.(ANSA).