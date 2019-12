(ANSA) – CATANZARO, 10 DIC – Domani gli iscritti al Movimento 5 Stelle residenti in Calabria potranno votare, tramite la piattaforma Rousseau, per la scelta dei candidati consiglieri e del candidato Governatore. Lo rende noto il deputato Paolo Parentela, coordinatore della campagna elettorale per le regionali in Calabria. “Invito tutti gli iscritti al Movimento residenti in Calabria – afferma Parentela – a partecipare al voto. Con tre preferenze a disposizione gli iscritti potranno scegliere i nostri candidati al Consiglio regionale e, a parte, potranno approvare o meno il progetto politico che abbiamo proposto come portavoce parlamentari della Calabria, che prevede una coalizione civica, guidata da Francesco Aiello, ordinario di Politica economica all’Università della Calabria, tra il M5S e liste con soli rappresentanti della società civile. In ogni caso il nostro candidato Governatore e quelli al Consiglio saranno presentati ufficialmente venerdì 13 dicembre, a Catanzaro, con la presenza del capo politico Luigi Di Maio”.