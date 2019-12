Terremoto Mugello, vicino alla faglia del 1542

ROMA. – I terremoti non sono affatto una novità nella zona del Mugello, attraversata dalla faglia che nel 1542 ha causato un terremoto di magnitudo stimata intorno a 6,0 e da quella che esattamente un secolo fa, nel 1919, ha scatenato un sisma di magnitudo 6,4 che ha provocato almeno 100 morti, “uno dei più importanti terremoti italiani del XX secolo”, rileva l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Ci sono anche le faglie dei terremoti del 2008 e del 2009. Al momento si può dire che il terremoto del 9 dicembre, accompagnato da almeno 120 repliche e che non ha causato movimenti significativi del suolo, è avvenuto più vicino alla faglia che si è attivata nel 1542 che a quella che ha causato il sisma del 1919.

“Non ci sono ancora elementi certi per stabilire che si tratti della stessa faglia che si è attivata nel 1542”, ha detto il direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Ingv, Salvatore Stramondo. “Quello che al momento notiamo – ha aggiunto – è che i terremoti in corso avvengono a ridosso dell’area colpita nel 1542, a soli 8-10 chilometri a Nord-Ovest” ;si trova invece a 15-20 chilometri a Est l’area in cui è avvenuto il terremoto del 1919.

“Sappiamo che l’area del Mugello è fortemente sismica, ma non possiamo fare previsioni sull’evoluzione futura”, ha detto ancora Stramondo. “In quell’area negli ultimi 10-12 anni sono avvenute almeno tre sequenze sismiche con terremoti di magnitudo superiore a 4,0”.

E’ accaduto nel 2008 con due scosse di magnitudo superiore a 4,0, nel settembre 2009 un terremoto di magnitudo 4,2 è stato accompagnato da 70 repliche e nel 2015 un sisma di magnitudo 4,3 è avvenuto un po’ più a Nord. Il meccanismo che li ha generati è tipico di tutti i terremoti che avvengono negli Appennini, ossia di tipo estensionale, nel quale la crosta terrestre si distende nell’area compresa tra la costa tirrenica e quella adriatica.

Per Gilberto Saccorotti, della sezione di Pisa dell’Ingv, il terremoto del 1919 “dà la misura della magnitudo che possiamo aspettarci in questa zona”, anche se “è impossibile fare previsioni”. Ci insegna comunque, ha aggiunto, che “la faglia che lo ha causato è abbastanza grande da generare terremoto di quella magnitudo, anche se la stima dell’epicentro è soggetta a incertezze importanti perché basata su ricostruzioni da fonti storiche”, che non reggono il confronto con la precisione degli strumenti attuali.

(di Enrica Battifoglia/ANSA)