Natale: card. Bassetti pranzerà con detenute Perugia

(ANSA) – PERUGIA, 10 DIC – Pranzo di Natale nella sezione femminile del carcere di Perugia per il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro e presidente della Cei. Il porporato visiterà infatti la struttura nella mattinata del 25 dicembre per poi pranzare (a mezzogiorno) con le detenute, con il personale di sorveglianza e con i volontari. Il cardinale – si sottolinea in una nota della diocesi di Perugia -, molto sensibile alla realtà carceraria dove si reca in visita più di una volta nel corso dell’anno pastorale, ha ringraziato fin d’ora “quanti si sono prodigati a vario titolo per questa iniziativa accolta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, in particolar modo la direttrice, Bernardina Di Mario, e il comandate della Polizia penitenziaria, il commissario capo Fulvio Brillo”. Oltre all’iniziativa del Pranzo di Natale in Carcere, a Perugia città, il 25 dicembre, sempre su indicazione del cardinale Bassetti, sarà aperto il punto di ristoro “San Lorenzo”, la “Mensa di via Imbriani 41” (in pieno centro storico), una struttura di valenza sociale avviata in collaborazione dal Comune e dalla Caritas nel 2008, dove quotidianamente circa 70 persone (in gran parte pensionati e invalidi) ricevono un pasto caldo e – evidenzia ancora la diocesi – “soprattutto tanta umanità nell’essere accolti ed ascoltati”. Il giorno di Natale (alle 13) sarà servito il pranzo a persone in difficoltà e sole, come tutti i giorni e in semplicità. (ANSA).