MADRID – Dal 1 al 20 febbraio 2020, si terrà il “Madrid Design Festival”, che, giunto ormai alla sua terza edizione, mira a rivendicare il valore del design come trasformatore della società. Torino sarà l’invitata d’onore di questo festival, che renderà la capitale spagnola, un’importante vetrina del design internazionale.

Torino porterà a Madrid la storia del suo design, l’innovazione creativa e l’innovazione tecnologica per la mobilità e l’automotive. E cioè, tutto ciò che nel 2014 gli hanno permesso di ottenere il riconoscimento di “Città Creativa UNESCO per il Design”, potendo così, vantare di essere l’unica città italiana inserita in questa categoria.

– Sarà una splendida occasione per raccontare Torino e la sua tradizione nel settore del design, e per far conoscere come la città, oggi centro di eccellenze assolute nel settore, utilizzi il “design thinking” (un insieme di processi con i quali la progettazione risponde alla risoluzione di problemi complessi) come metodo per essere sempre più accessibile, sostenibile ed inclusiva – Così, il nostro Ambasciatore, Stefano Sannino, definisce la presenza di Torino. Mentre, per la sindaca della città Chiara Appendino, “si vogliono raccontare i progetti di rigenerazione urbana, culturale, artistica e sociale realizzati attraverso il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali”.

– Vogliamo inoltre raccontare – aggiunge – l’offerta formativa rivolta al design rappresentata da poli d’eccellenza come il Politecnico, l’Università degli Studi di Torino, l’Istituto d’Arte Applicata e Design, l’Istituto Europeo di Design, l’Accademia di Belle Arti e numerose start up di giovani creativi.

Funzionalità del design

250 attività, 66 mostre, 12 installazioni e oltre 400 professionisti del design di calibro internazionale, prenderanno luogo e parteciperanno al festival. Per rivendicare l’eredità del design e il suo potenziale per le grandi sfide del futuro, si parlerà di funzionalità del design, la sua capacità di trasformazione, la sua dimensione sociale e pedagogica, sostenibilità, nuovi materiali e consumo responsabile. Tra gli importanti professionisti internazionali, a dar voce all’Italia ci sarà Giorgetto Giugiaro, rappresentando Torino e il settore automobilistico. Non solo, perché sarà promossa anche la mostra “Marca”, sostenuta dalla Camera di Commercio torinese in collaborazione con il Centro Estero per l’internazionalizzazione. Nella mostra saranno presentati oggetti di impiego quotidiano e personalizzabili dall’utenza finale, esponendo anche alcune novità nate dalla cooperazione tra istituzioni, designer e aziende torinesi.

“Il Design – Un viaggio tra Italia e Spagna”

Per finire, nell’ambito del festival, sarà celebrata l’edizione 2020 dell’Italian Design Day, iniziativa del Ministero degli Affari Esteri per promuovere il design italiano nel mondo. Il così detto “vivere all’italiana” e di conseguenza valorizzare l’espressione del Made in Italy, già apprezzata a livello mondiale. In particolare, durante la giornata dedicata al design italiano, verranno presentati i risultati del progetto ITmakES “Il Design – Un viaggio tra Italia e Spagna”, rivolto a studenti spagnoli e creativi under 35 che hanno dovuto proporre un progetto dedicato al tema “L’oggetto identitario”.

Realizzato dall’Ambasciata italiana, in collaborazione con “INTERNI Magazine”, l’Ordine degli Architetti di Madrid, l’Associazione Designer di Madrid e con l’Associazione per il Design Industriale della Promozione delle Arti e del Design di Barcellona, il progetto vedrà i prototipi vincitori, realizzati da importanti compagnie italiane. Si impegneranno a tale fine: Baleri Italia, Disegno Mobile, Martinelli Luce e True Design, le quali esporranno i prototipi vincitori durante il Salone del Mobile di Milano, in occasione dell’evento “INTERNI Creative Connections”.

