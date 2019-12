Baseball: Cardenales ritirano le maglie di Castillo e Valbuena

CARACAS – Ad un anno della scomparsa dei “peloteros” José “el hacha” Castillo e Luis Valbuena Cardenales del Lara, ultima squadra con cui hanno giocato, ha deciso di ritirare i numeri “1” e “23”. La ceremonia si é svolta sul diamante dello stadio Antonio Herrera Gutiérrez della città di Barquisimeto.

In rappresentanza dei giocatori c’erano Dubraska de Castillo (moglie di José) insieme ad i suoi figli, e Mayela de Valbuena (moglie di Luis) che era accompagnata da suo figlio.

Nell’entrata dello stadio barquisimetano sono stati dipinti due murales dall’artista plastico Luis Mogollón che raffigurano José Castillo e Luis Valbuena in azione. D’ora in poi questi numeri di maglia non saranno indossati da nessun altro giocatore dei Cardenales de Lara.

Va ricordato che Castillo e Valbuena sono scomparsi la notte dell’otto dicembre in un incidente stradale nel settore La Morita, nell’autostrada tra Yaracuy e Barquisimeto. Stando ai rumors apparsi sui diversi media la vettura cappottò dopo aver tentato di schivare delle pietre che dei malviventi avevano messo sulla strada per derubare i passeggeri della macchina.

(di Fioravante De Simone)