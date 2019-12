Ippica: addio all’allenatore italo-venezuelano Giovanni Contini

CARACAS – La notizia si é diffusa sui diversi media specializzati in materia ed ha colpito come un fulmine a ciel sereno: l’improvvisa morte dell’allenatore italo-venezuelano Giovanni Contini ci ha colto di sorpresa. Aveva 76, ed un infarto fulminante se l’è portato via domenica intorno alle 13:45.

Contini era nato a Bari il 13 luglio 1943 ed era emigrato in Venezuela insieme alla famiglia quando aveva 6 anni. Si é formato nella scuola Millard Ziade. Contini era un personaggio amato e assai stimato nel mondo dell’ippica. La sua passione ed il suo amore per i cavalli lo avevano reso un esempio per i giovani, insieme naturalmente alla sia abilità professionale come allenatore.

Dopo due anni e mezzo di insegnamenti, aveva ricevuto il patentino come allenatore nel 1969. Mentre imparava le tecniche del mondo dell’ippica lavorava come parrucchiere.

La sua prima vittoria come allenatore é stata con il cavallo “Tambour” nel 1969 in sella c’era il fantino Adone Bellardi.

Contini ha anche allenato cavalli del calibro di: Malaya, Paraninfo, Diabell, Silbido, Giorgina, Dorestán, Arrecife, Provocante, Basat, Bold Brigadier, Libre Pensador, El Sombrerero, Yoyoa, Gorgo, Investid Gail, Begich, Tan Bonita senza dimenticarci della campionessa Trinycarol.

L’allenatore di origine pugliese era sposato con l’ex pallavolista Eva Ayala ed era padre di quattro figli Eva Mariela, Miguel (anche lui allenatore), Giovanni ed Evalinda.

Negli ultimi anni di vita aiutava negli allenamenti suo figlio Miguel ed ha assistito suo figlio Giovanni nella ditta “Galope” che si dedica alla produzione di alimenti equini. Alla famiglia le condoglianze della nostra “Voce”.

(di Fioravante De Simone)