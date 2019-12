Serbia: aperto nuovo capitolo negoziale con la Ue

(ANSAmed) – BELGRADO, 11 DIC – La Serbia ha aperto un nuovo capitolo negoziale con la Ue, il 4, relativo alla libera circolazione dei capitali. E’ avvenuto nel corso di una conferenza intergovernativa svoltasi nella serata di ieri a Bruxelles, alla presenza del nuovo commissario Ue all’allargamento Oliver Varhelyi e del ministro serbo per l’integrazione europea Jadranka Joksimovic. Sono ora 18 i capitoli negoziali aperti da Belgrado sul totale di 35, due dei quali sono stati temporaneamente chiusi. Per Varhelyi si tratta di un segnale positivo per la Serbia, per i Paesi dei Balcani occidentali e in generale per la politica di allargamento dell’Unione.