(ANSA) – WHAKATANE (NUOVA ZELANDA), 11 DIC – Il vulcano della White Island, in Nuova Zelanda, eruttato con 6 vittime lunedì scorso, sta ora emettendo gas venefici e una aumentata attività sismica ha costretto i soccorritori a interrompere i loro sforzi. Lo riporta la Bbc. All’appello mancano ancora otto dispersi. Sei sono le vittime accertate, 25 persone si trovano in condizioni critiche in ospedale con gravi ustioni. Il vulcano, noto con il nome di Whakaari, è esploso travolgendo con i suoi detriti decine di turisti che si trovavano sull’isola. “Ho parlato con molte persone coinvolte nell’operazione e sono molto, molto ansiosi di andare lì e portare a casa i propri cari”, ha detto il Primo Ministro Jacinda Ardern ai giornalisti. Nel frattempo, si procede all’identificazione delle vittime. “Dalle 4:00 di questa mattina il livello di tremore vulcanico è notevolmente aumentato sull’isola”, ha dichiarato l’agenzia geologica GeoNet in una nota questa mattina.