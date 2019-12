(ANSA) – GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 11 DIC – Un commerciante di preziosi evasore totale, è stato scoperto e denunciato dai finanzieri della seconda Compagnia di Gioia Tauro che hanno anche eseguito un provvedimento di sequestro preventivo. Dalla verifica fiscale cui è stato sottoposto il commerciante, è emerso che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, occultando le scritture contabili ed i documenti per non consentire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari. Secondo la Guardia di finanza la base imponibile sottratte a tassazione diretta ed indiretta dall’imprenditore ammonta a oltre tre milioni di euro con un’evasione di 1.260.120 euro. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per violazione alla normativa penale tributaria. (ANSA).