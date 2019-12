(ANSA) – LONDRA, 10 DIC – Cala in zona rischio la stima di una maggioranza assoluta Tory di seggi in vista delle elezioni britanniche di giovedì secondo il modello YouGov-Mrp, sondaggio condotto in ben 632 dei 650 collegi del Regno e che nel 2017 era stato l’unico a prevedere un hung Parliament. La rilevazione conferma al partito di Boris Johnson un 43% di voti, ma con 339 seggi contro 359 indicati 15 giorni fa. Quindi con 28 deputati di maggioranza su 650 invece di 68. Il Labour di Jeremy Corbyn recupera viceversa dal 32 al 34% e da 211 a 231 seggi.