(ANSA) – BRUXELLES, 11 DIC – “In linea generale penso che si debba considerare la situazione interna, perché so bene che quanto accade nei parlamenti nazionali ha un impatto sulle posizioni europee. Sull’Unione economica e monetaria spero” che all’Eurosummit “ci sarà un dibattito strategico per quanto faremo nei prossimi mesi potremo progredire in modo realistico. Sono al corrente del dibattito in Italia, prendo in considerazione la natura del dibattito in Italia”. Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sul Mes.