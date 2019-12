Milano-Cortina: Malagò, non sprechiamo posizione di rendita

(ANSA) – MILANO, 11 DIC – “Il più grande errore che si possa fare è non considerare i nostri compiti già da domani mattina. Abbiamo il vantaggio di non dover fare troppe cose, siamo in una posizione di rendita e non vorrei che sprecassimo con le tipiche cose che sfortunatamente caratterizzano l’Italia e finire così per rincorrere il timing dell’evento. Le nostre Olimpiadi cominciano da ieri”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando dal palco del seminario organizzato dal Cio in corso al Pirellone. (ANSA).