Ancora grave bimba Perugia dopo incendio e scoppio in casa

(ANSA) – PERUGIA, 10 DIC – Restano gravi le condizioni della bambina di cinque anni rimasta gravemente ustionata nella serata di ieri nell’incendio avvenuto nell’abitazione dove la famiglia vive alla periferia di Perugia. A darne notizia è una nota dell’ospedale di Perugia dove sono state prestate le prime cure alla piccola, che presentava ustioni di grado elevato in più parti del corpo e che è stata poi trasferita al Policlinico Gemelli di Roma. La nonna della bambina, dopo un iniziale allarme, ha risposto bene alle terapie ed è stata dimessa nella giornata di ieri. Nella mattinata di oggi, il prof. Luca Stingeni, direttore della struttura di Dermatologia dell’azienda ospedaliera di Perugia, in contatto con i sanitari della struttura di Rianimazione del nosocomio romano, ha appreso che prosegue il monitoraggio dei parametri vitali della bimba. La prognosi è riservata. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco le fiamme si sarebbero sviluppate da una stufa dopo che probabilmente era stato utilizzato del liquido infiammabile per l’accensione. La bambina si trovava sul divano con la nonna, di 54 anni, anche lei rimasta ustionata, ma, come detto, in modo non grave. In casa, al terzo piano di un palazzo, anche il padre della piccola e un altro figlio, rimasti illesi. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco anche con un’autoscala. (ANSA).