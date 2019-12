(ANSA) – MILANO, 11 DIC – “A solo pochi giorni di distanza dall’inaugurazione del Giardino per Gianroberto nel Comune di Milano, la targa apposta è stata oggetto di un vile atto vandalico”. Lo rende noto su Facebook l’associazione intitolata a Gianroberto Casaleggio postando la foto della targa da cui è stato cancellato il nome del fondatore, con Beppe Grillo, del Movimento 5 Stelle. “La codardia di cancellare un nome nella notte forse giustifica la pochezza di chi lo ha fatto, ma penso – commenta Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto – che non si possa far finta di nulla”. Per questo, annuncia su Facebook, “comprerò una nuova targa ogni volta che qualcuno la vorrà imbrattare o vandalizzare”. E per questo, scrive, “vi chiedo di dimostrare la vostra indignazione ricordando il giardino di Gianroberto online, in modo che ogni volta che qualcuno vorrà cancellare il suo nome saprà che centuplicherà il suo ricordo. Per questo chiedo a tutti coloro che vogliono di dedicare un giardino per Gianroberto nella propria città”.