14enne ubriaco all’uscita dalla scuola, interviene Ps

(ANSA) – MACERATA, 11 DIC – Uno studente di 14 anni è stato sorpreso da agenti in borghese della polizia all’uscita da scuola a Macerata completamente ubriaco: dentro alla zainetto, tra i libri c’era anche una bottiglia di grappa. Il fatto è avvenuto nell’ambito dei servizi “Scuole sicure”, svolti dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico quotidianamente in collaborazione con la Squadra Mobile. Nell’area antistante un istituto superiore i poliziotti hanno notato un ragazzo che barcollava e che poi è caduto a terra. Alla vista della polizia ha cercato di allontanarsi e poi ha rivolto agli agenti frasi sconnesse, in parte in italiano in parte in una lingua non comprensibile agli operatori. Lui stesso ha poi riferito di avere bevuto la grappa, trovata nello zainetto, insieme ad alcuni compagni. Il 14enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Accertamenti in corso per capire se, oltre all’alcol, abbia assunto anche stupefacenti. I soccorsi sono stati immediati grazie al potenziamento voluto dal questore Antonio Pignataro. dell’attività di vigilanza e controllo messa in campo nei pressi degli istituti scolastici contro la diffusione soprattutto delle droghe. Il dispositivo viene attivato ogni giorni, agli orari di ingresso e di uscita degli studenti, con personale in divisa, in borghese e con unità cinofile. Iniziative che hanno già dato risultati come i sequestri di sostanza stupefacente e la denuncia di spacciatori anche giovanissimi, fuori delle scuole. “Nessuna tolleranza per la droga e per le dipendenze in genere – il commento del questore – Non possiamo tollerare ed ammettere in alcun modo che circoli droga a scuola, per questo i controlli della polizia continueranno fino al termine dell’anno scolastico”. Gli agenti della Squadra Mobile in sinergia con le Autorità scolastiche, stanno svolgendo un attento monitoraggio in vari istituti scolastici conducendo “una intensa attività investigativa per stroncare qualsiasi attività di spaccio diretta a ragazzi minorenni” ,conclude Pignataro, sollecitando la “partecipazione sinergica di tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di prevenzione”.(ANSA).