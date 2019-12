Lavoro: Cnel, gap Italia è capitale umano fragile

ROMA. – L’occupazione cresce ma l’Italia resta comunque, dopo la Grecia, il fanalino di coda in Europa anche a causa del suo capitale umano “fragile”: è l’analisi contenuta nel nuovo Rapporto sul mercato del lavoro del Cnel che spiega come questo sia “il vero grande gap dell’Italia”.

Il tasso di occupazione in Italia nel secondo trimestre del 2019 ha superato i livelli pre crisi e raggiunto con il 59,1% tra i 15 e i 64 anni il livello più alto dall’inizio delle serie storiche ma è comunque più basso di quello medio europeo di circa dieci punti soprattutto a causa della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro e dei bassi tassi di occupazione nel Meridione.

Nessuna regione italiana comunque, si legge,è riuscita, a dieci anni dall’inizio della crisi, a tornare sul livello di benessere registrato prima del 2008.

La nostra forza lavoro – sottolinea il Rapporto – “non è più competitiva rispetto alle stesse categorie di altri Paesi. Un fenomeno composito che scaturisce da diversi fattori tra cui i bassi livelli di istruzione terziaria; le prospettive di occupazione per i laureati tra i 25 ed i 35 anni, inferiori a quelle dei diplomati dei corsi di studio professionali di istruzione secondaria superiore.

La persistenza di fenomeni come i Neet; l’elevato numero dei low skilled (circa 11 milioni per il 52% uomini, concentrati nelle fasce d’età più avanzata)”.

Il Cnel sottolinea come l’anello debole sia l’occupazione giovanile con il crollo degli occupati in questa fascia di età anche a causa dell’andamento demografico.

Tra i 15 e i 24 anni si è registrato un calo di 400.000 unità ma la fascia più colpita in termini assoluti è quella tra i 25 e i 34 anni con 1,4 milioni di giovani adulti in meno al lavoro rispetto all’inizio della crisi economica.

Il presidente del Cnel, Tiziano Treu, ha espresso nella sua introduzione al Rapporto dubbi sul Reddito di cittadinanza affermando che i dati sulla prima fase “non sono incoraggianti” e “indicano uno squilibrio fra le misure già attivate di sostegno economico ai beneficiari e la debolezza degli strumenti di attivazione degli stessi”.

In pratica, nonostante la misura spiazzi in molti casi i disoccupati senza reddito di cittadinanza rendendo i beneficiari più appetibili sul fronte degli sgravi per le imprese, di fatto al momento non ci sono strumenti di attivazione al lavoro adeguati.

“Le misure di contrasto alla povertà – spiega – non possono ridursi alla erogazione di sussidi monetari, pur necessari, e vanno distinti dalle politiche attive per il lavoro, perché la povertà non dipende solo dalla mancanza di lavoro o dal lavoro povero”.