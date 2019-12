Ancelotti, l’amaro addio del “top player” ripudiato

NAPOLI. – “Io non devo fare valutazioni e non mi sono mai dimesso”. Carlo Ancelotti lo aveva detto chiaro nelle sue ultime parole da allenatore azzurro nella serata del dopo Genk. Una frase chiara prima che il Napoli comunicasse intorno a mezzanotte una decisione che è esclusivamente del club azzurro, l’esonero.

Si è chiusa così l’avventura di Carlo Ancelotti al Napoli, “il nostro top player” come lo ribattezzò Aurelio de Laurentiis scegliendo lui due estati fa per rispondere all’acquisto in pompa magna di Cristiano Ronaldo da parte della rivale Juventus.

Un’avventura – quella di Carletto Ancelotti – che sembrava potesse durare a lungo visto il rapporto cordiale con il presidente De Laurentiis, incrinatosi però nei giorni convulsi del ritiro imposto ai giocatori e in quel disaccordo espresso da Ancelotti che il club ritiene una delle cause che ha poi dato la stura all’insubordinazione.

Rapporti umani incrinati ma, soprattutto, una classifica che il club ritiene inaccettabile, come ammesso dallo stesso Ancelotti che l’ha definita “molto deficitaria”.

Il settimo posto in campionato, il ko interno con il Bologna, il pareggio di Udine, sono i risultati che hanno portato al divorzio consumato la scorsa notte nonostante il passaggio del turno in Champions. Ancelotti lo sapeva, non si è stupito.

Stamattina è andato a Castel Volturno a svuotare l’armadietto, ha preso le sue cose e si è intrattenuto per qualche minuto a salutare i dipendenti del Napoli che erano al centro tecnico.

Nel pomeriggio un saluto via twitter carico di affetto per squadra, società e città: “Tutti i miei ringraziamenti al club – scrive il tecnico – ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi e’ stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE”.

Il suo contratto con il Napoli dura fino a giugno e Ancelotti, da esonerato, prenderà ugualmente lo stipendio a meno che non si concretizzi la corte londinese. I media britannici, infatti, hanno dato con risalto la notizia del suo esonero preannunciando l’assalto dell’Arsenal, affidato temporáneamente a Ljungberg dopo il licenziamento di Emery.

In caso di firma con il club londinese, Ancelotti si accontenterebbe di una buonuscita per salutare la città a cui la sua famiglia si è legata. Lo testimoniano le parole della figlia Katia che scrive oggi “a testa alta” sulla foto dell’abbraccio di ieri tra suo padre e Callejon, per sottolineare da che parte stava lo spogliatoio.

E la stessa Katia oggi posta un tramonto sul Vesuvio scrivendo: “Napoli è una mamma che ti accoglie, un sole che ti scalda, una canzone che ti accompagna, un abbraccio che ti consola. Napoli é dolce come una sfogliatella, amara come il caffè che giustamente qui si beve senza zucchero. Mi ha amata e mi ha girato le spalle perché qui l’amore per il calcio va al di là di tutto. Il calcio è ‘tutte cose’. Lascio un pezzo di cuore tra la sua gente. Me ne vado piangendo, ma so che ogni volta che tornerò, ritroverò sempre quell’abbraccio”.

Un affetto condiviso anche da Davide Ancelotti, figlio e vice in panchina del padre, che oggi scrive sui social: “Grazie a tutti quei tifosi che ci hanno sostenuto sempre. Grazie alla città che ha visto nascere i miei figli”.