(ANSA) – TORINO, 11 DIC – Un tram della linea 4 ha deragliato durante una manovra di retromarcia a Torino, in via XX Settembre, e ha urtato un’auto della polizia municipale. Un agente è rimasto lievemente contuso ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde. A quanto si apprende da una prima ricostruzione dell’accaduto, il tram, diretto in corso Giulio Cesare, ha svoltato a sinistra da via XX Settembre in corso Regina Margherita, dove c’era un autobus in panne. Dopo aver contattato la centrale operativa del Gruppo torinese trasporti (Gtt), l’autista ha effettuato una retromarcia con l’ausilio di un’auto della Gtt, ma il tram ha deragliato e ha colpito la macchina della municipale arrivata per consentire la manovra in sicurezza. Lunedì scorso a Torino, in corso Tassoni, nei pressi di piazza Bernini, un tram della linea 16 si è schiantato contro un tram della linea 10. Quattordici persone sono rimaste ferite: l’autista del mezzo e 13 passeggeri. (ANSA).