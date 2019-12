Baseball: la sfida Magallanes-Caracas del primo dicembre sarà ripetuta

CARACAS – Con un comunicato stampa la Liga Venezolana de Baseball Profesional ha annunciato che si dovrà ripetere la sfida tra Navegantes del Magallanes e Leones del Caracas disputata il primo dicembre sul diamante dello stadio Universitario della capitale venezuelana.

La decisione esecutiva é stata presa dopo aver accettato il ricorso dei Leones, d’accordo con gli statuti delle condizioni del campionato 2019-2020 per quanto riguarda l’erronea iscrizione da parte dei Navegantes del Magallanes del “pelotero” cubano Adonis García.

Il giocatore antillano era stato inserito nel “Sistema Administrativo de Peloteros” (SAPVEN) nel roster della settimana, ma non in quello del roster giornaliero, come indica il regolamento per abilitare un giocatore. Quel giorno García é stato schierato dal manager Enrique Reyes come difensore del terzo cuscinetto e nel quarto posto nell’ordine di battuta.

Nell’articolo 8.07 delle condizioni del campionato della LVBP: “Le squadre hanno l’obbligo di notificare tramite il SAPVEN, i giocatori iscritti, sostituiti o ritirati dal roster, e dovranno verificare anche che vengano rispettate tutte le procedure per registrare i giocatori. Se venisse schierato un giocatore che non é nel roster ufficiale giornaliero consegnato all’arbitro, la squadra che compie questa irregolarità verrà sanzionata con l’annullamento del risultato e la ripetizione della gara”.

In base a questo regolamento la Liga Venezolana de Baseball Profesional ha annunciato che la gara dovrà essere ripetuta nello stesso scenario in una data da stabilire.

(di Fioravante De Simone)