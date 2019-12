Antonio Díaz nominato per un seggio nella commissione atleti del CIO

CARACAS – Il karateka venezuelano Antonio Díaz é formalmente in corsa per un posto nella Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). L’esecutivo del COI ha diramato la lista dei 30 candidati per i 4 posti dell’organismo di rappresentanza degli atleti all’interno del consenso a cinque cerchi che saranno attribuiti l’anno venturo durante i Giochi Olimpici di Tokyo.

La terra di Bolívar avrà un pezzo da novanta come il campione del tatami che tante gioie ha regalato al Venezuela con le sue prestazioni.

Díaz, che annovera nel suo palmares il Guinness dei primati come il maggior vincitore di medaglie del karate do con un totale di otto, é attualmente il vicepresidente della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Venezuelano ed é sempre in prima línea quando si devono difendere i diritti ed il benessere degli atleti che sono nel giro del movimiento olimpico.

Attualmente il presidente della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Venezuelano é lo spadaccino Ruben Limardo. Il vincitore della medaglia d’oro ai giochi Londra 2012 ed il presidente del Comitato Olimpico Venezuelano Eduardo Álvarez hanno firmato la lettera di candidatura di Díaz.

Oltre al karateka creolo, nella lista ci sono: Gabriela Ahrens (Namibia, tiro sportivo), Therese Alshammar (Svezia, nuoto), Mutaz Aissa Barsham (Qatar, atlética), Danka Bartekova (Slovacchia, tiro sportivo), Alistair Brownlee (Gran Bretagna, triatlón), Cate Cambell (Australia, nuoto), Tien Chen Chou (China Taipei, Badminton), Oksana Chusovitina (Uzbakistan, ginnastica), Fredrick Dacres (Giamaiva, atlética), Charles Fernández (Guatemala, Pentatlon moderno), Julian Fletcher (Bermuda, nuoto), Pau Gasol (Spagna, pallacanestro), David Harte (Irlanda, Hockey), Brigitte Hartley (Sudafrica, canoa), Vid Kavtionik (Slovena, pallamano), Humphrey Kayange (Kenia, Rugby), Pavlos Kontides (Cipro, vela), Anastasia Kozhenkova (Ucraina, remi), Santago Lange (Argntina, vela), Mir Saeid Marouf (Iran, pallavolo), Ben Meité (Costa d’Avorio, atlética), Maxim Mirny (Biellorussia, tennis), Yuki Ota (Giappone, scherma), Federica Pellegrini (Italia, nuoto), Thiago Pereira (Brasile, nuoto), Ryan Pini (Papua Nuova Guinea, nuoto), Roberto Sawyers (Costa Rica, atlética), Aiketerini Stefanidi (Grecia, atlética) e Maja Wloszczowska (Polonia, ciclismo).

“Il solo fatto di essere nella lista dei 30 candidati che optano per un incarico nella Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale si può considerare come uno straordinario successo, prendendo in considerazione che i paesi in corsa sono 206 (tutti quelli che conformano il Comitato olímpico internazionale, n.d.r.)”

Gli atleti eletti dai loro colleghi durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 sostituiranno i seguenti membri, il cui mandato scadrà al termine di questi giochi: il presidente AC IOC Kirsty Coventry (Zimbabwe), il vicepresidente Danka Bartekova (Slovacchia), Tony Estanguet (Francia) e James Tomkins (Australia). Inoltre, un membro nominato della Commissione, Stefan Holm (Svezia), terminerà il suo mandato l’anno prossimo.

