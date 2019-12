(ANSA) – BARI, 12 DIC – Finanzieri del Gico di Bari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bari, nei confronti di 20 persone, per lo più residenti a Bari vecchia, accusate di traffico di droga e armi dall’Albania. Si tratta di una indagine coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che in due anni ha prodotto il sequestro di tonnellate di marijuana, pistole e di fucili mitragliatori. Sono in corso anche sequestri di beni.