(ANSA) – PARIGI, 12 DIC – “Nessuna tregua per Natale” negli scioperi che paralizzano la Francia da 8 giorni, se “il governo non torna alla ragione” ritirando la riforma: lo ha detto alla radio France Info, il responsabile ferrovieri del sindacato CGT, Laurent Brun. All’indomani dell’annuncio della riforma delle pensioni da parte del premier Edouard Philippe, il sindacalista ha precisato: “c’è grande determinazione ad andare fino in fondo. Meglio qualche settimana di caos che una vita di miseria”.