(ANSAmed) – TEL AVIV, 12 DIC – Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato la sua intenzione di dimettersi dagli incarichi ministeriali che detiene, oltre la premiership, dall’1 gennaio 2020. Netanyahu – oltre essere primo ministro, carica che continuerà a mantenere – è anche titolare di 3 portafogli: Sanità, Siaspora, Affari sociali. La scelta del premier, secondo i media, è avvenuta in risposta ad un ricorso alla Corte Suprema dopo la sua recente formale incriminazione per corruzione, frode e abuso di potere in 3 inchieste giudiziarie.