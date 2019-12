Casapound vince causa contro Fb, ‘riattivare profilo’

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Il tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso di Casapound e ha ordinato a Facebook la riattivazione immediata del profilo chiuso lo scorso 9 settembre. Lo fa sapere lo stesso movimento, spiegando che la società di Zuckerberg dovrà anche risarcire Casapound per 15 mila euro. Il giudice Stefania Garrisi scrive nella sentenza che “il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento”. “Siamo a conoscenza della decisione del Tribunale Civile di Roma e la stiamo attentamente esaminando”, replica un portavoce di Facebook