Cardinal Bassetti: “La politica rinasce se depone odi e calunnie”

ROMA. – La politica rinasce “se depone odi e calunnie”, mentre il miglior augurio che si possa fare ai parlamentari italiani è di “provare su di sé il subbuglio del Paese”. “L’Italia reclama la vostra attenzione”, sapendo che “la storia va guardata dalla parte di chi soffre”, ha intimato il cardinale presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, nella messa pre-natalizia per i deputati e i senatori celebrata nella chiesa romana di San Nicola dei Prefetti.

Alla liturgia hanno assistito, tra gli altri, la senatrice Paola Binetti, l’ex ministro Maurizio Lupi, la capogruppo di Fi alla Camera Mariastella Gelmini, poi Gianfranco Rotondi, e anche il deputato leghista Flavio Di Muro, autore qualche giorno fa dell’ormai celebre proposta di matrimonio fatta direttamente in Aula durante la discussione sui fondi ai terremotati.

“Su di voi si scaricano tante stanchezze e disillusioni, incertezze e ansietà della nostra gente, provata dalla preoccupazione per il venir meno di un modello tradizionale di lavoro e di sviluppo e, a un livello ancor più profondo, per la fatica di tanti a riconoscersi in una propria identità, nell’appartenenza a una famiglia e a una comunità”, ha convenuto Bassetti nell’omelia.

“Ne sono segno la caduta delle nascite, l’invecchiamento demografico del Paese e la stessa emigrazione di tanti giovani verso l’estero”, ha quindi osservato. “Un compito non facile, il vostro – ha riconosciuto -: servite la Repubblica in tempi difficili e, in molti casi, siete soli”.

E “se da una parte siete invidiati, adulati e ricercati da chi spera di ottenere da voi qualche favore o interesse, dall’altra spesso vi trovate a respirare l’incomprensione, la sfiducia, l’ingratitudine, sentimenti sprezzanti alimentati da luoghi comuni, che pretendono di fare di ogni erba un fascio”.

Il presidente della Cei vede negli italiani “la stanchezza e l’oppressione di genti che non si sentono sostenute, ma frenate da pesi insopportabili, che non concedono spazio ai sogni, ai progetti di una vita familiare, professionale, comunitaria. Sì – ha ribadito -, in un simile contesto non è facile il vostro servizio”.

E se tra le debolezze del Paese c’è l’incapacità di relazionarsi con “l’altro” – uno “sguardo miope sulla realtà” che “rende ciascuno attento e sensibile soprattutto, se non unicamente, alle proprie urgenze personali, che diventano così il principale criterio di valutazione e d’azione della sfera pubblica” -, il richiamo va prima di tutto alla politica, la cui “rinascita passa dalla volontà di deporre odi e calunnie, di conoscersi meglio, di arrivare a guardarsi in modo diverso, di tendere a formare una comunità”.

Inoltre, “anche nei momenti più difficili”, vanno conservati “fiducia e coraggio”, che “ci aiuteranno a guardare la storia dalla parte di chi la soffre davvero”. “Tutti coloro che sono chiamati a decidere, a governare, dovrebbero ricordarsi che fuori dalle nostre Aule, fuori dai palazzi vescovili, fuori dalle canoniche, il mondo è in subbuglio”, ha avvertito Bassetti.

“E il bene dell’Italia reclama la vostra attenzione – ha concluso -. Il miglior augurio che posso farvi è dunque quello che proviate su di voi il subbuglio del Paese, che possiate davvero vivere le sue inquietudini e che possiate cercare rimedi”.

(di Fausto Gasparroni e Nina Fabrizio/ANSA)