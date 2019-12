AOSTA. – L’alpinismo entra a far parte dei beni tutelati dall’Unesco. Lo ha deciso il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il voto – durante la sessione di Bogotà, in Colombia – è stato unanime da parte dei 178 delegati.

“L’arte di scalare le montagne e le pareti rocciose, grazie a capacità fisiche, tecniche e intellettuali” è stata inserita nella lista dei beni immateriali, concludendo un iter avviato nel 2008. A presentare la candidatura sono state Italia, Francia e Svizzera, con il coordinamento dei comuni di Courmayeur e Chamonix.

Soddisfazione è espressa dal ministro Dario Franceschini: “Siamo orgogliosi di questo nuovo riconoscimento dell’Unesco, che segna un ulteriore impegno nella promozione del dialogo interculturale e della cooperazione. È inoltre la dimostrazione di una sempre maggiore attenzione mostrata dal Mibact nel rapporto tra le politiche culturali, le comunità locali e gli impatti turistici”.

In dettaglio, il Comitato intergovernativo riconosce che l’iscrizione dell’alpinismo “evidenzia lo stretto rapporto tra patrimonio culturale immateriale, ambiente e sviluppo sostenibile”. Inoltre “rafforza il senso di responsabilità condivisa per il mantenimento e il recupero di luoghi di notevole valore sociale, come i rifugi di alta montagna” e “sensibilizza gli Stati contraenti in merito alla presenza di una storia e di valori comuni”.

Il riconoscimento Unesco apre la strada ad azioni concrete a favore dell’alpinismo. Tra in temi in agenda ci sono l’evoluzione della pratica davanti agli effetti dei cambiamenti climatici, l’adozione di strategie comuni davanti alla questione della responsabilità e dell’assunzione del rischio da parte degli alpinisti, il mantenimento e il rinnovamento anche tecnologico dei rifugi nell’ottica della sostenibilità e dell’efficienza energetica, la trasmissione della pratica alle nuove generazioni, la libertà di esercizio dell’alpinismo nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Secondo il celebre scalatore Reinhold Messner, primo a salire tutti gli Ottomila della Terra, però “occorre definire di quale alpinismo si tratta” E spiega: “Parliamo di quello che sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo attraverso le gare di arrampicata? Questo è sport. Oppure delle salite su piste già preparate da altri per arrivare sulla cima dell’Everest o del Monte Bianco? Questo è turismo. Secondo me va considerato l’alpinismo tradizionale, che è un fatto culturale, un approccio con la montagna. Questo è un bene che va messo sotto tutela”.

Vincenzo Torti, presidente generale del Club alpino italiano, osserva: “Se da un lato questo riconoscimento internazionale contribuirà a dare visibilità all’alpinismo in quanto tale, dall’altro comporterà l’obbligo di adottare specifiche misure di salvaguardia”, riferendosi ad “azioni di sensibilizzazione verso i possibili nuovi aderenti, partendo dal presupposto che, ferma la libertà di accesso alle montagne, l’avvicinamento alla loro frequentazione richiede fasi di apprendimento e di accompagnamento, l’esatto contrario della superficialità con cui vengono pubblicizzati messaggi di avventura no-limits”.