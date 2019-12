Softball: al via la Super Coppa Venezuela

CARACAS – Oggi, sul diamante dello stadio Villapol di Fuerte Tiuna, prenderá il via la “Súper Copa Venezuela de Softball Rápido”. La manifestazione sportiva, che in questo 2019 giunge alla sua quinta edizione, avrà una durata di tre giorni e le squadre in gara saranno otto.

A sfidarsi sul campo del Villapol ci saranno: “Azucareros de Aragua”, “Bunker Sport”, “Guanteño Soy”, “Loney Tunes”, “Piratas de Caracas”, “Primos de Miranda”, “Socios de La Guaira” e “Rockies de Lara”.

“Per noi é un piacere supportare questo torneo. I tifosi hanno una grossa occasione per vedere dal vivo le star di questo sport e le nuove generazioni” ha dichiarato in conferenza stampa María José Soto.

Durante l’incontro coi media é stato annunciato che la “Súper Copa Venezuela de Softball Rápido” servirá anche per rendere omaggio a Erick Urbaneja, storico lanciatore della nazionale venezuelana di softball, che ha annunciato il suo ritiro e giocherà con la casacca dei Socios de La Guaira.

(Di Fioravante De Simone)