(ANSA) – WASHINGTON, 12 DIC – E’ prevista per oggi la votazione in commissione giustizia dei due articoli di impeachment contro il presidente Donald Trump per l’Ucrainagate. I deputati della commissione hanno ripreso a discutere i due capi di imputazione (abuso di potere e ostruzione del Congresso) dopo l’udienza di ieri sera. Oggi hanno l’ultima occasione di modificare gli articoli per la messa in stato d’accusa ma finora si è deciso solo di usare per esteso il secondo nome di Trump (John) anziché la sola iniziale. Il dibattito è caratterizzato da scambi acrimoniosi e da una raffica di mozioni dei repubblicani per annullare i due capi di imputazione (abuso di potere e ostruzione del Congresso) o per ottenere un’udienza in cui sentire i propri testi. Iniziative puntualmente respinte.