Brasile, Bolsonaro ora apre a Fernandez: “Venga in visita”

ROMA. – Dopo aver rivolto una serie di critiche al neo presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ora il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato sui suoi passi invitando il collega per una visita ufficiale a Brasilia: lo scrive il quotidiano Folha de S.Paulo.

“Se vuole visitarci sono a disposizione. È invitato, e se vuole visitare il Brasile, sarà motivo di soddisfazione”, ha dichiarato Bolsonaro.

Il capo dello Stato verdeoro – che non è andato alla cerimonia di insediamento di Fernandez, svoltasi due giorni fa a Buenos Aires, ma ha inviato il suo vice, Hamilton Mourao – non aveva nascosto la sua delusione per la vittoria del peronista alle scorse elezioni.

Da ultimo, però, ha deciso di adottare una posizione più morbida, guardando agli interessi comuni tra i due Paesi.

“Condividiamo la questione del gas, del grano, e la maggior parte degli scambi in America del Sud è con l’Argentina”, ha sottolineato Bolsonaro, che ha aggiunto di auspicare da Fernandez una rivalutazione dell’accordo tra Ue e Mercosur.