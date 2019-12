Bolivia: Morales in Argentina per continuare a lottare

ROMA. – L’ex presidente della Bolivia Evo Morales ha dichiarato di essere giunto in Argentina per “continuare a lottare” e ha ringraziato il Messico per l’asilo che gli ha concesso dopo che ha lasciato il Paese a seguito della crisi istituzionale e sociale dopo le elezioni del 20 ottobre.

“Un mese fa sono arrivato in Messico, un paese fratello che ci ha salvato la vita, ero triste e distrutto. Ora sono arrivato in Argentina, per continuare a lottare per i più umili e per unire la Patria Grande, sono forte e attivo. Ringrazio il Messico e l’Argentina per tutto il loro sostegno e la solidarietà”, ha scritto Morales su Twitter.

“Il mio ringraziamento eterno al presidente Andrés Manuel López Obrador, al popolo e al governo del Messico per avermi salvato la vita e per avermi protetto. Mi sono sentito a casa con le sorelle e i fratelli messicani per un mese”, ha spiegato l’ex presidente boliviano in un altro tweet.