(ANSA) – WASHINGTON, 13 DIC – Rinvio a sorpresa del voto sugli articoli per l’impeachment di Donald Trump. Dopo una maratona durata quasi 15 ore la commissione giustizia della Camera ha deciso di riaggiornarsi tra poche ore, alle ore 10 della mattina di Washington (le 16 in Italia), quando si dovrebbe finalmente passare alla votazione sui due articoli in cui sono contenute le accuse al presidente: abuso di potere e ostruzione al Congresso.La decisione inaspettata di rinviare il voto è stata annunciata dal presidente della commissione giustizia della Camera, il democratico Jerrold Nadler di fronte all’ostruzionismo dei repubblicani che per ore hanno presentato emendamenti regolarmente bocciati e visibilmente stizzito di fronte a una serie infinita di interventi ripetitivi da entrambe i partiti, i repubblicani per difendere Trump e i democratici per ribadire le loro accuse. Il dibattito era già cominciato nella giornata di mercoledì.