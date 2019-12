Brexit: Conte,rassicuro italiani,ho lavorato per loro

(ANSA) – BRUXELLES, 13 DIC – I cittadini italiani in Gran Bretagna “vanno rassicurati perché abbiamo già lavorato con loro costantemente. Ci eravamo già preparati per tutelarli a pieno nella prospettiva ‘no deal’, adesso si prospetta una Brexit ordinata”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Eurosummit. “Noi abbiamo lavorato con Barnier che è il negoziatore per l’Ue” e garantisce una “continuità molto importante per avere ottimi risultati. Lui ha recepito tutte le istanze di tutela delle nostre imprese e della nostra comunità”.