(ANSA) – ROMA, 13 DIC – “Agli alleati diciamo che in noi troveranno sempre alleati aperti. Il Pd è una forza responsabile e seria che non urla, e credo sia apprezzato dalle persone. Ma la strada del governo va condivisa, come una cordata. A Conte l’onere di guidarla. Noi saremo i più leali ma agli alleati chiediamo la stessa lealtà, perché anche la pazienza ha il limite nella sopportazione”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti alla direzione nazionale del partito.