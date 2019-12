Brexit: von der Leyen, non è fine ma nuovo inizio

(ANSA) – BRUXELLES, 13 DIC – Il tempo per il negoziato sulla partnership col Regno Unito a disposizione “è una vera sfida, ci dobbiamo mettere al lavoro al più presto possibile, ma trarremo il massimo dal minimo” per arrivare ad “una relazione senza precedenti”. Questa non è la fine di qualcosa, ma è l’inizio di eccellenti relazioni tra buoni vicini”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del vertice. “Stamani mi sono congratulato con Boris Johnson per la sua chiara vittoria. Ci aspettiamo che il Parlamento britannico voti l’Accordo” di recesso “al più presto. Siamo pronti ad iniziare la prossima fase”. Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.