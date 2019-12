Ilaria, la prima donna con il basco verde nella Gdf

(ANSA) – ORVIETO (TERNI), 13 DIC – Si chiama Ilaria Arnone, ha 23 anni ed è originaria di Minturno, in provincia di Latina: è lei la prima donna ad aver ricevuto il basco verde riservato al personale della Guardia di Finanza specializzato in attività ‘Antiterrorismo e pronto impiego’. Gli è stato consegnato oggi, insieme ai suoi compagni di corso, alla Scuola addestramento di Orvieto. Ilaria Arnone – che ha seguito le orme del padre vicebrigadiere delle fiamme gialle, anche lui basco verde – dopo l’ingresso nella Scuola alpina della Guardia di Finanza a Predazzo è risultata la prima donna ammessa al corso di specializzazione, dalla durata di due mesi. In queste settimane, con gli altri allievi, ha appreso le tecniche di polizia utili ad affrontare situazioni connotate da profili di rischio elevati o che richiedono prontezza di intervento, dinamismo e versatilità di impiego. I neo militari Antiterrorismo e pronto impiego saranno infatti chiamati a svolgere, in via prioritaria, i servizi di ordine pubblico, in occasione di eventi sportivi, manifestazioni, cortei, spettacoli, meeting e sbarchi di clandestini, servizi di vigilanza fissa di infrastrutture, misure di protezione e servizi antiterrorismo presso gli aeroporti. La cerimonia di consegna del basco verde ai 93 risultati idonei si è svolta alla caserma Monte Grappa, alla presenza, tra gli altri, dell’ispettore per gli istituti di istruzione, il generale di Corpo d’armata Carlo Ricozzi, e del comandante della legione Allievi, il generale di brigata Vito Straziota.