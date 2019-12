Affidi: Foti dal Gip, sono vittima di gogna mediatica

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 13 DIC – “Mi considero vittima di una gogna mediatica e di un’accusa che se già prima era debole, ora non ha né capo né coda”. È la dichiarazione spontanea resa in tribunale a Reggio Emilia da Claudio Foti, lo psicoterapeuta della onlus Hansel & Gretel, coinvolto nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sullo scandalo dei presunti affidi illeciti in val d’Enza, condotta dalla Procura reggiana. A riferirlo è l’avvocato difensore, Girolamo Andrea Coffari. Foti si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip. Il professionista è accusato di frode processuale e nei giorni scorsi ha avuto una nuova misura cautelare, il divieto per 6 mesi di esercitare l’attività di psicologo-psicoterapeuta su minori. Secondo gli inquirenti con domande suggestive e suggerendo le risposte durante le sedute, avrebbe convinto una minore di essere stata abusata dal padre. Così facendo avrebbe radicato in lei il rifiuto di incontrare il genitore, dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale dal tribunale per i Minorenni, il 12 ottobre 2017. Il caso era già al centro dell’inchiesta. Il nuovo provvedimento nasce da una valutazione di video forniti dalla difesa Foti a sua discolpa, ritenuti invece di chiara valenza accusatoria. “Si tratta di un accanimento inspiegabile e di una persecuzione ideologica più che fondata sui fatti. Ora hanno le videoregistrazioni fornite da noi spontaneamente in estate e se lo accusano allora tutti gli psicologi dovrebbero aspettarsi un avviso di garanzia”, ha detto all’ANSA l’avvocato Coffari che non ha escluso “la possibilità di presentare un’istanza per la revoca della misura al Riesame”.