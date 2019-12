Maltempo: in fosso con auto, sale su tetto e si salva

(ANSA) – PISA, 13 DIC – Stava percorrendo con la sua auto una strada allagata ed è uscito fuori strada finendo nel fosso pieno d’acqua e riuscendo poi a rifugiarsi sopra il tetto della vettura, salvato dai vigili del fuoco nel Pisano. I pompieri del comando di Pisa, distaccamento di Cascina (Pisa), sono intervenuti in via del Fosso Vecchio angolo via Pietro di Lupo Parra nel comune di Cascina. I vigili del fuoco hanno portato a terra la persona ed estratto la vettura dal fosso. Sul posto anche i carabinieri che hanno chiuso la strada a seguito allagamento. Intanto a causa della pioggia, qualche allagamento si è verificato nella zona di Cascina e Castelfranco, nel Pisano ma, come precisato dai vigili del fuoco, i disagi sono stati limitati. Gli allagamenti hanno interessato principalmente le strade e alcuni sottopassi. Pioggia abbondante anche a Pisa con allagamenti temporanei e ristagni d’acqua sulle stradali in alcune aree cittadine, poi tornate alla normalità quando l’intensità della pioggia è diminuita.