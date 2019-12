Scivola e cade in canale a Venezia, salvato dai carabinieri

(ANSA) – VENEZIA, 13 DIC – Ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua nel rio Novo nel pieno centro storico di Venezia ma l’equipaggio di un motoscafo del nucleo natanti dei Carabinieri lo ha recuperato. L’uomo non era in grado di mettersi in salvo da solo a causa del gelo dell’acqua, della pioggia e degli abiti pesanti inzuppati. I militari lo hanno tratto in salvo portandolo su un pontile poco distante. Quindi l’uomo, un 50enne di origine sarda è stato affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 accorsi poco dopo sul posto. Per i controlli del caso l’uomo è stato temporaneamente ricoverato in ospedale.