Natale: gli alimentari vincono la sfida dei regali, cresce beauty

ROMA. – Sono i generi alimentari a vincere la sfida dei regali sotto l’albero. Che siano Panettone, Pandoro o gli altri prodotti classici di Natale, il 73,3% delle famiglie italiane non rinuncia ad acquistarli e regalarli. Il primato emerge dall’ultima indagine di Confcommercio, che evidenzia come tra i prodotti maggiormente acquistati conquistano spazio quest’anno non solo i giocattoli per i bambini (55%) ma anche i capi di abbigliamento (47,1%) e i libri, anche nella versione e-book (45,5%).

Un vero e proprio balzo in avanti è però quello dei trattamenti di bellezza, scelti come regalo dal 43% degli intervistati contro il 37,9% del 2018. In crescita anche i film, dvd e musica digitale (16,6% contro il 15,9%). Quanto al budget di spesa previsto, quasi tutti i consumatori stanzieranno una cifra non superiore a 300 euro, con una spesa media in linea con lo scorso anno. Oltre tale cifra salirà poco più dell’8% degli italiani.

Ad aiutare nello ‘sforzo’ finanziario legato alle festività sarà la tredicesima, percepita dal 75% dei consumatori. All’acquisto dei regali viene infatti destinato il 17,8% dell’extra stipendio, finalizzato però in gran parte (66%) a spese per la casa, risparmio, tasse e bollette.

L’acquisto dei regali, rileva ancora l’associazione, è sempre più legato alla diffusione di acquisti nella settimana del Black Friday e del Cyber Monday. I consumatori tendono sempre di più ad anticipare l’acquisto dei regali natalizi approfittando delle nuove campagne scontistiche ormai ovunque diffuse anche in Italia.

Nella seconda metà di novembre, infatti, a fare acquisti è il 26%, in aumento rispetto al 2018 (erano il 22,3%). In particolare, ben il 56,6% ha dichiarato di voler approfittare della settimana degli sconti (erano il 49,7% nel 2018).